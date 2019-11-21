堆高機意外翻覆釀一死一傷。(翻攝照片，曹婷婷台南傳真)

台南市永康區正南三路一處工廠今天中午發生一起堆高機翻覆意外，事發當時，堆高機不知何故翻覆，壓傷在場的32歲外籍移工達飛，患者當場沒有生命跡象，另一名20歲劉姓男子則只受到輕傷，右腳被骨折的意外，警方目前正在釐清事發原因。

這起發生在中午12點37分的堆高機意外，不幸造成一死一傷，消防局接獲通報後，出動大橋、復興91送往永康奇美醫院，到場只見一名外籍移工骨盆下腹、左大腿股骨、右踝、左手腕都呈現開放性骨折，四肢多處骨折，已無生命跡象，另一名男子則僅受輕傷，送醫治療。

(中時 )