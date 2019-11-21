堆高機突翻覆 移工成肉墊慘遭壓死 15:132019/11/21 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方於事故現場釐清意外發生原因。(翻攝照片，曹婷婷台南傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 堆高機意外翻覆釀一死一傷。(翻攝照片，曹婷婷台南傳真) 台南市永康區正南三路一處工廠今天中午發生一起堆高機翻覆意外，事發當時，堆高機不知何故翻覆，壓傷在場的32歲外籍移工達飛，患者當場沒有生命跡象，另一名20歲劉姓男子則只受到輕傷，右腳被骨折的意外，警方目前正在釐清事發原因。 這起發生在中午12點37分的堆高機意外，不幸造成一死一傷，消防局接獲通報後，出動大橋、復興91送往永康奇美醫院，到場只見一名外籍移工骨盆下腹、左大腿股骨、右踝、左手腕都呈現開放性骨折，四肢多處骨折，已無生命跡象，另一名男子則僅受輕傷，送醫治療。 (中時 ) #意外 #堆高機 #骨折 #永康 #移工 也許您會感興趣 推薦閱讀 台62線翻車 民眾驚呼：滿地冰雹！ 13:562019/11/17 社會 台灣這職業薪水贏日本 答案超意外 17:142019/11/17 日常 《通靈少女2》活動現場突發意外 在場所有人驚呼 23:252019/11/17 娛樂 雇主一生積蓄放保險箱 女移工整座搬走 10:242019/11/18 社會 拍照意外亂入 路人13年後變老公！一張舊照曝真的有緣分 19:282019/11/18 社會 保險箱藏208萬 女移工直接載走 04:102019/11/19 社會新聞 千元入會可獲利攏是騙 永康警攔阻有成 12:322019/11/19 社會 懷孕移工「看得到卻用不到」性工法 監委糾正政院、移民署與勞動部 16:162019/11/19 政治 移工撿手機帶回宿舍 警定位尋回失主淚謝 16:422019/11/20 社會 UberEats在台僅有稅籍 勞保罰不到 14:462019/11/21 生活 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 情侶「原裝」交往1年 初嚐禁果首吐5字心得 - 社會 老人無法排尿膀胱恐壞 良醫用嘴幫吸800毫升尿 - 社會 南投巡山員疑遭盜伐山老鼠槍擊 手肘粉碎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。