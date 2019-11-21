在現今人手一機的時代，人們對於手機等智慧型工具的依賴度大幅上升，同時，對充電設備的需求也相對提高。為了省去民眾緊急需要充電時，卻忘記帶行動電源的困擾，許多公共場所紛紛成立「充電專區」或「即時充電站」，讓民眾生活更便利。不過洛杉磯警局近日卻公開警告大眾「最好不要用公共充電座」，恐有遭人竊取資料風險。

#ICYMI: Avoid using public USB charging stations at airports and other locations. Deputy District Attorney Luke Sisak explains how the “juice jacking” scam works#FraudFriday #fraud #fraudalert #crime #scams #scamalert pic.twitter.com/0UcEp1J9wB — Los Angeles County District Attorney (@LADAOffice) 2019年11月12日

公共充電座的發明，在機場、車站、銀行等公共場域還能順便充電，提高手機的續航力，明明是一個極為便民的設計，為什麼最好不要用？據美媒報導指出，洛杉磯警方近日公開在Twitter上呼籲民眾，請他們盡量不要使用公共空間的USB充電座。原因出在於你手機上的個人資料，恐被不肖人士透過公共空間的USB插孔竊取。

這種行為被洛城警方稱為「資料榨取」（Juice Jacking）。有心人士透過在USB插座上植入惡意程式，民眾使用後手機內的歷史資料將一覽無遺，包括個人基本資料、地址、信箱，甚至是銀行帳號。

警方表示，雖然不會是全部的充電站都被植入惡意程式，但只要一使用過被駭的USB插座，手機或平板的端口就會被連結，竊取主機上的資訊，風險不小。對此，洛杉磯當局警方提供幾個建議給民眾，以避免被「資料榨取」：

避免使用USB插孔對準手機，而是自備交流電插座，以避免被「資料榨取」。（摘自Amazon）

1.避免使用USB插孔對準手機，而是自備交流電插座。

2.自帶行動電源，省去公共空間的USB插座風險。

(中時電子報)