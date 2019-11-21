時代力量不分區立委排序第5的候選人翟本喬20日在臉書上爆料，立委黃國昌不是被做掉，想做掉黃的人都走了。此文一出，引發前時力黨員、北市議員林亮君不滿，怒嗆「做掉」是一個很嚴重的指控，翟本喬請拿出事實與證據說話，不要胡亂抹黑、含血噴人。

翟本喬發文表示，很多人都覺得不分區名單應該把自己心目中的最佳人選排第1名，但這未必是最好的策略，這樣也許能保證第1名進得去，但能有一個完整的團隊來作戰嗎？黃國昌為什麼排第4？因為黃很累了，需要更多夥伴一起努力，黃不是被做掉的，想做掉黃的人自己都走了。

翟本喬指出，黃本來要他排黃前面，但他說他不能接受他選上，而黃沒選上的這種可能性，所以他堅持要放黃後面，就這樣，沒什麼奇怪的原因。

「我不能接受這樣無端的指控！」林亮君21日跳出來表示，她與黃國昌早在2013年憲法133罷免立委運動時就已認識，雖然她已離開時代力量，但她還在黨裡時，從未有過「做掉黃國昌」這種想法，就她所知也沒有人有。

林亮君說，黃國昌是民選產生的立委，任期受到制度保障，同時黃在卸任黨主席後，也多次公開表示不介入黨務運作，請問翟本喬，所謂「做掉」一說，具體來講，究竟是要如何進行？何時何地何人做過這樣的事？

林亮君痛批，「做掉」是一個很嚴重的指控，翟本喬身為一個要投入政治的公眾人物，請負責任的拿出事實與證據說話，不要胡亂抹黑、含血噴人。

她也想請問，時代力量20日在臉書上回應台北市長柯文哲「做掉」的言論是「毫無根據、違背事實的錯誤猜測」。請問貴黨認同翟本喬的這番話嗎？還是黨中央與候選人一搭一唱，暗示「內部有人要做掉黃國昌，但沒成功，所以都離開了」，請問這是貴黨的官方立場嗎？

(中時 )