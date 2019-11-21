台灣近日受到境外污染來襲，西半部空品不良，已達「橘色提醒」等級，市府已要求前30大固定汙染源工廠自主降載並啟動二級應變措施；市議員陳廷秀21日於市議會質詢時，要求環保局應提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

陳廷秀表示，肺癌男女比例已全面逆轉，女性與男性罹肺癌的比例幾近為1：1。空氣污染是隨著工業化進程發展而無法逃避的問題，工廠排的廢氣，汽車的尾氣，工業粉塵，室內裝飾材料釋放的放射性物質及甲醛等等，都是各種污染物的來源。衛生局長曾局長表示：國人肺癌死亡率是佔死亡率最高的，

陳廷秀說，台中港埠地區空氣污染物排放，長期以來未被列入環保管制項目重點，但港區空氣污染物排放量對該區域污染排放總量的佔比頗高， 尤其是硫氧化物(SOx)與氮氧化物(NOx)最為顯著。

環保局長吳威志說，空氣污染中的移動污染源佔了33。陳廷秀要求台中市府應先做表帥，做好空污防治；例如，電動警用摩拖車、清潔隊用車、公車電動化等等，應先公後私，由大而小，符合市長盧秀燕上任後，將空汙治理作為第一要務。

(中時 )