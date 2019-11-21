近日香港反送中事件越演越烈，陳奕迅原訂將在香港舉辦25場演唱會，主辦單位富衛保險今(21日)公佈，無法預計和保證25場演出期間的觀衆安全和相關交通配套，經過與合作單位多番商議後，沉重宣布取消原定於紅磡香港體育館舉行的全部25場演唱會，並將安排退票退款。

陳奕迅《Fear and Dreams 香港演唱會》為陳奕迅闊別紅館六年後的首個香港大型演唱會，經連月籌備綵排，台前幕後已一切準備就緒，原要將最精彩的演出呈獻給期待已久的樂迷，不過主辦單位考量，鑒於近日情況，原定於2019年11月25日起可提取經城市售票網公開發售門票的安排將會取消，已購票人士毋須前往提取門票。有關退票退款安排，我們與有關機構協商後，將於2019年12月18日於以下平台作出公佈，敬請留意陳奕迅官方網站等。

主辦單位表示，這決定對我們來說是極為艱難。除了時間、心血、努力和經濟的損失，我們同時承受近二十萬名觀眾和歌手的失望和失落。由於涉及觀眾人數龐大、申請演唱會場地和演職人員檔期配合等問題複雜，請恕我們無法就改期演出作出承諾。我們對是次取消深感歉意，請觀眾體諒。我們感激樂迷對Eason一直以來的支持。希望日後能夠再次成功申請紅館檔期，再為大家帶來更完美的演出。這也是繼周杰倫19日宣佈在香港迪士尼原訂6場演唱會延期演出，再度有大型歌手個唱受影響。

(中時 )