美國職籃NBA本周五(11/22)上午09:00即將上演西區拓荒者作客東區公鹿的精彩戲碼，由戴米恩．李勒德(Damian Lillard)和錫杰．麥考倫(CJ McCollum) 組成的拓荒者後場雙箭頭大戰公鹿希臘怪傑揚尼斯．安提托康波(Giannis Antetokounmpo)絕對吸睛，喜歡籃球的朋友們絕對不能錯過！

拓荒者目前戰績5勝10敗排名西區倒數第二，很難想像拓荒者前兩季都是例行賽西區第三，今夏內線換血失敗痛失梅爾斯．里歐納德(Meyers Leonard)、艾爾法諾．阿米紐(Al Farouq Aminu)以及伊尼斯．坎特(Enes Kanter)…等防守優質活動力佳的鋒線是拓荒者本季崩落的主因，本週簽下甜瓜安東尼(Carmelo Anthony)的舉動是否『病急亂投醫』還有待時間證明，昨日安東尼初登場上場24分鐘拿到10分4籃板，但命中率僅22%加上5次失誤與全場最差的+/-值(-20)表現不盡理想，期待這位昔日的聯盟得分王盡早找回以往風采。

公鹿今天拿下與老鷹的比賽後，以11勝3敗排名東區第二，陣中王牌字母哥(Giannis Antetokounmpo)再度進化，上個球季以場均27.7分12.5籃板5.9助攻的表現拿下例行賽MVP的殊榮，本季開季至今打出30.3分14籃板6.2助攻，各項數據全面提升簡直預約接班詹皇天下第一的名號。公鹿上一季場均49.7顆籃板傲視群雄，領先第二名1.6顆；本季精益求精來到驚人的52.5顆，拉開與第二名多達4顆的差距！

明日拓荒者與公鹿之戰會由公鹿勝出應該沒有懸念，但由於雙方實力差距過大估計運彩不會開立不讓分玩法，在此推薦喜歡運彩的朋友們投注第一節拓荒者勝的高賠選項！拓荒者戰績雖然荒腔走板但本季在首節表現十分亮眼，平均第一節可以贏對手2分，近五場比賽第一節更是全勝值得注意！

(中時電子報)