國民黨質疑台商回流資金是0，蔡政府吹破牛皮，行政院副院長陳其邁今天出席Facebook數位公民行動教室活動時說，國民黨是在做選舉操作，「不會開船，嫌溪彎」。

陳其邁受訪時說，國民黨的說法是在做選舉操作，因為台商回流不是民進黨執政台商才回流，國民黨那時候也有，所以2012年到2014年，總共馬政府當時3年預計是2400億，民進黨政府光是今年1月-10月，預計投資已將近7000億。這是同樣的一個標準來做解釋，所以國民黨不要模糊焦點，做選舉的操作。

陳其邁更指，新北市長侯友宜自己也打臉國民黨立委，侯說，新北市台商回流投資已經1千多億，各縣市的首長都紛紛站出來表達台商回流一些投資的狀況。所以國民黨，人說「不會開船，嫌溪灣」，自己因為過去錯誤的經濟政策，造成台商去其他國家，包括中國投資，民進黨把我們的基礎環境做好，解決五缺的問題，再加上整個推動產業轉型，讓我們台灣整體包括WEF評估我們的競爭力都增加，也是4大創新國，築巢引鳳，自然而然就會很多台商願意回來台灣投資。

陳其邁表示，國民黨做政治操作，其實大可不必，今天為什麼那麼多台商回流，就是因為現在知道去中國大陸投資風險很高，而且投資的環境惡化，大家才回到台灣來投資。這是非常清楚的，所以沒有必要在台灣整體環境改善、變好的時候，還在唱衰台灣，我覺得沒有必要。

(中時 )