國民黨總統參選人韓國瑜被爆台北市大安區房產，韓國瑜競辦發言人何庭歡則表示，該房產為親屬所有，跟韓國瑜夫婦房產交易無任何關係。對此，自由作家洛杉基感嘆表示，兩黨候選人在打一場不對稱的選戰。網友則痛批「蔡英文爛透了」、「誰最不可信任與託付，也一目了然」。

蔡總統競選發言人阮昭雄昨赴監察院，舉發國民黨總統參選人韓國瑜北市大安區房子之事，韓競總繼昨天提告之後，韓辦發言人葉元之今天上午表示，韓國瑜夫婦及成年子女曾擁有與交易房產的現況，都已經清楚交待，民進黨繼續打這些問題，都為模糊焦點。他不知道選個總統，竟連曾住過的地方都要公布，是否過去曾看過的房子、逛過的街、露營過的地方，或住過那些飯店，也都要公布？

自由作家洛杉基在臉書指出，兩黨候選人在打一場不對稱的選戰。他認為，韓國瑜的個資、財產，全部攤在陽光下，供綠營立委名嘴口誅筆伐；反觀蔡英文的個人財產則是全部交付信託、學歷證明則是保密到2049年才能解密。

對此，網友紛紛表示「蔡英文爛透了」、「誰最不可信任與託付，也一目了然」、「綠色執政，恐怖保證」、「誰有房子誰有錢很重要嗎？不知道這兩個黨在鬼扯什麼」、「民進黨，壟斷國家機器，人民要睜大眼，看清楚」。

(中時電子報)