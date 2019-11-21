大陸出現一名視病猶親的醫生，該醫生在飛機上發現了一名老人無法自行排尿後，當即與另一位醫生合作使用自製的「吸尿裝置」，用嘴替老人將尿吸出來，事後，這位醫生只是謙虛的表示「天職所在」。

據《世界日報》報導，事情發生在本月19日凌晨1點55分，一架從廣州飛往紐約的南航班機上，忽然有一名乘客表示自己的老伴無法正常排尿，需要醫療幫助，暨南大學附屬第一醫院（廣州華僑醫院）介入血管外科醫師張紅與海南省人民醫院血管外科醫師肖占祥在聽到求助廣播後，立刻替老人檢查，他們發現老人膀胱存有約1000毫升尿液，如不盡快排出，恐會有膀胱破裂的危險。

於是在徵得老人同意後，蕭醫師立刻使用手頭的醫療用品製作出一個「穿刺吸尿裝置」然而當時在客艙，空間高度不足，造成該裝置無法正常發揮功能，正當大家一籌莫展時，張醫生靈光一閃，想到透過裝置用嘴將尿吸出。於是，張醫生就對著導管吸出老人的尿液，並吐到杯子中。順利幫助老人排了700-800毫升尿液。

當被問到為何毫不猶豫替老人吸尿液，張醫生謙虛的表示「當時情況緊急，一時也想不到更好的方法，看到疼痛難忍的老人，只想盡快幫他引出膀胱內積存的尿液，只能說是天職所在吧！」一席話，令網友們大讚「這樣的醫師才配的上『醫者仁心』四個字。」

(中時電子報)