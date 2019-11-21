本季英超進行了12輪，接近3分之1的賽程，爭冠大勢隱然成形，「紅軍」利物浦以11勝1和的不敗戰績持續領航，3隊以「藍色」作為主場球衣的隊伍萊切斯特城、切爾西和曼城，則是落後紅軍8到9分的第二集團。那一隊能夠在亂戰中突圍，當起追擊紅軍的藍衣戰士？

利物浦本週作客水晶宮，很可能缺少主力射手「埃及法老」薩拉，他在上一輪對曼城之戰腳踝受傷，因此缺席了埃及的兩場非洲國家盃資格賽，本週復出的機會也不高。不過水晶宮近況甚差，聯賽4連不勝，包括連續兩個主場先後以0：2敗給曼城和萊切斯特城，要阻擋還有馬內和佛米諾兩大攻擊手的利物浦，似乎不是那麼容易。

排名第2的狐狸最有機會緊咬不放，本週作客布萊頓是證明實力的時候。萊切斯特城客場只有3勝1和2敗，但失分都是對強隊，分別是敗給曼聯和利物浦，踢平切爾西，儘管布萊頓主場3勝2和1敗表現不差，但狐狸有狀況火燙的瓦迪和麥迪森，加上冠絕英超的最佳防守，只要正常發揮，仍然較有勝望。

本輪至關重要的一場「藍色大戰」，就是由排名第4的「藍月亮」曼城，主場迎戰「藍軍」切爾西，瓜迪奧拉領軍的曼城在上季拿下英超近10年來第一次的二連霸，本季被看好有機會締造除曼聯以外的英超第三個「三連霸」王朝，但上一輪客場敗給利物浦後，爭冠希望已大打折扣。

本場比賽將是冠軍等身的當代最佳教練瓜迪奧拉，與戰功彪炳的前切爾西隊長蘭帕德，以教練身分的第一次對決。兩人的球員生涯曾有部份時間重疊，但從未以球員身分交鋒，反倒是瓜迪奧拉擔任巴塞隆納和拜仁慕尼黑教練時，曾經與蘭帕德所效力的切爾西與曼城有過6場對戰，瓜迪奧拉的球隊只取得1勝3和2負的成績。

蘭帕德執教經驗尚淺，上季在英冠球隊德比郡是教練生涯處女年，但他成功將球隊帶到英冠升級附加賽決賽才敗給阿斯頓維拉無緣晉身英超，表現大受好評。本季重回切爾西，在重用年輕球員包括蒙特、普利西奇、托莫里和亞伯拉罕的情況下，打造一支充滿活力和激情的隊伍，目前勝率66.67%高居隊史第3。

切爾西沒有新的傷病問題，可望排出近期豪取聯賽6連勝的最強陣容；曼城中衛問題仍無解，但進攻維持近年的強勢，伯納多席爾瓦因為早前在推特開隊友門迪的種族玩笑，被英格蘭足總停賽1場並罰款5萬英鎊，所幸他的位置還有阿爾及利亞國腳馬雷斯可以取代。本場比賽關係到兩隊是否還有爭冠希望，必定全力搶攻爭勝，預期進球應該不會少，大分可以一試，主勝稍微看好。

(中時電子報)