台灣民眾黨21日舉辦不分區立委提名人見面會，身兼黨主席的台北市長柯文哲表示，相對其他黨，不分區既不是分贓也不是派系妥協，更重要的是不是用錢決定。

民眾黨不分區前12名人選出席見面會，柯文哲領軍亮相，柯文哲表示，人選強調專業，包括社會各階層，除有一些他認識的人，還向天下徵才，最後每個人都花半小時到1小時去談。

柯文哲指出，相對其他政黨，最驕傲的是人選既不是分贓，也不是派系妥協，更不是用錢決定，不分區立委提名人是憑專業說服評審進來的。

人選當中最受外界注目的新光金控大公主、新光人壽副總經理吳欣盈也一同亮相，她說，若有機會進國會，將讓台灣經濟更有動力、退休生活沒煩惱，讓婦女權益更有保障，名列不分區第7，盼這幸運數字，能給柯文哲更多好運。

此外，當吳欣盈被問及選上立委是否辭去現職，否則恐怕有利益迴避問題，她表示，依照政府法令，只有公務員才有，民間沒有不得兼職的規定，就依現在政府法令。

(中時 )