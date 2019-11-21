國民黨總統參選人韓國瑜民調不斷落後，近日又爆出大安區豪宅爭議，雖韓陣營與本人已出面澄清，綠營仍緊追不捨。民進黨高雄市議員高閔琳痛批，「庶民」印象的破滅與「挖石油」的回話，是韓民調不振的2大引爆點。言論一出，也讓韓粉痛批兩套標準，大讚韓上任後基礎建設卓越，總統必投韓。

高閔琳在政論節目《新聞面對面》表示，根據民調顯示，已有超過六成高雄市民對韓國瑜的市政不滿意，而且其中有大約44%是「超級非常不滿意」，另有約6成市民對韓觀感不佳，而其中最重要的幾大項分別是：市政能力不好、專業能力不夠、說大話、愛說謊。

高閔琳指出，韓國瑜7200萬南港豪宅與大安區豪宅爭議，其實不是大家最在意的事，其實所有事件的關鍵在「庶民的假象」被戳破。縱然國民黨指控，挑撥韓與庶民的關係就是民進黨的策略，但所謂「庶民」的印象，最早也是韓在選高雄市長時所建立，「莫忘世上苦人多」、「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」、「苦民所苦」，這些都是韓耳熟能詳的宣傳包裝。

不僅如此，高閔琳強調，自稱「庶民」的人竟然可以超貸買7200萬的房子，而且房產還這麼多，讓人不禁懷疑「庶民」與「天龍人」的界線到底在哪？另外，面對「挖石油」的質詢，韓國瑜怒回「誰講的？我有講過嗎？有白紙黑字嗎？」對韓已造成重大傷害。這兩點，是韓至今民調不振的引爆點。

針對高閔琳的言論，不少網友不領情，痛批這些民進黨議員怎麼不敢用同樣標準去檢視前高雄市長、現總統府祕書長陳菊？也有高雄市民認為，韓國瑜上任後致力推展基礎建設，路平、清淤這些政績有目共睹；更有許多韓粉大喊「唯一支持韓國瑜」。

(中時電子報)