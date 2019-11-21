八德實習員警莊雅淑（左）、林夢庭（右）笑容靦腆可愛，被同事稱為八德小清新。（賴佑維攝）

八德實習員警莊雅淑（左）、林夢庭（右）笑容靦腆可愛，被同事稱為八德小清新。（賴佑維攝）

桃園市警察局上月底大進補近600名警力，其中八德警分局實習員警林夢庭、莊雅淑笑容靦腆可愛，被同事稱為八德小清新。2人實務訓練近1個月來，碰過不少案件，2人也異口同聲，看見民眾開心的笑容，就覺得辛苦很值得。

林夢庭是八德人，因為擔心工作不好找，高中畢業就決定就讀警察專科學校，後來分發到四維派出所服務，她說，短時間內要學會案件處理正確流程，壓力其實不小，但是看見民眾經過警察服務後，露出安心的笑容，就覺得有能力幫助別人，是很有意義的事情。

莊雅淑因為哥哥是消防員，常常分享工作的心得，自己聽完後，覺得為民服務是很有成就感的事情，經過取捨後，自己決定當警察。實務訓練近1個越來，

每天都會碰到不同的案件，很累也很充實，不過每次幫助完民眾後，收到的一聲「謝謝」，總是讓她恢復繼續努力的動力。

2人到派出所後，有著清新、靦腆的笑容，同事也稱讚2人是八德的「小清新」，親切和藹的服務態度，也獲得不少民眾肯定。八德警方表示，此次補近不少員警，為了讓員警盡快進入軌道，也採用專責學長姊帶學弟妹的師徒制，員警許仁傑帶著林夢庭、鍾若然帶著莊雅淑，日前就順利幫一名迷路的近9旬老翁，找到回家的路，讓老翁的家人放下心中大石。

(中時 )