台灣大學表示，依據今（21）日上午10點的統計，該校已收到562名在港學生申請到台大當訪問生，其中有289人是本國籍、香港本地學生由20日至今大幅增加60％以上，已有168人；另外還有中國大陸及其他20個國家學生共105人，包括北美、歐洲、澳洲、以及亞洲。

台大預計首批審查完畢的入學通知書將於明（22）日以電郵寄發，同時亦經由教育部協調我國駐港領事單位協助各種身分別同學取得簽證入台。

台大表示，該校學務處心輔中心特別為由港回台的學生安排團體及個人諮商，希望能盡力為同學們提供在校念書的安定力量。

台大副校長兼國際長周家蓓表示，申請專案訪問生562人當中，最多的是香港中文大學，另外還有香港城市大學、香港理工大學、香港大學及香港科技大學等等。

周家蓓並再次說明：「台灣大學希望學生下學期能夠回到自己的校園；如果確實有需要想留下來，我們也歡迎。」

(旺報 )