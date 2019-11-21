NHL太平洋區本季排名大洗牌，過去長期盤據前段班的卡加利火焰與聖荷西鯊魚榮景不再，目前暫居前兩名的分別是愛德蒙頓油人與亞歷桑那土狼。油人擁有一票才華洋溢的年輕球員，經過幾季的淬鍊本季大放異彩在意料之中，反倒是過去7季都與季後賽絕緣的土狼本季成績突飛猛進，究竟是什麼改變讓土狼能打出強勢開季呢?

托謝特(Rick Tocchet)2017-18賽季接掌土狼兵符後，陸續從他隊找來等待伯樂發掘的二號門將，如2017-18賽季的蘭塔(Antti Raanta)救球率0.930、場均失球2.24的優異成績，近兩季主戰門將庫柏(Darcy Kuemper)也繳出救球率0.926、場均失球2.27的穩定表現，深厚的門將戰力讓土狼近幾季防守效率都在聯盟名列前茅。

進攻端方面，土狼陣中雖然有嘉蘭(Conor Garland)及凱勒(Clayton Keller)等潛力新秀，但始終缺乏能一錘定音的球員。上季土狼將佩利尼(Brendan Perlini)與史勒羅姆(Dylan Strome)送到芝加哥黑鷹換回前北達科塔大學球星舒馬茲(Nick Schmaltz)。舒馬茲在黑鷹與看板巨星凱恩位置重疊，發揮空間有限，來到土狼的舒馬茲迅速展現進攻才華，活絡了如一灘死水的土狼進攻，17場賽事中繳出5進球、9助攻的高效率成績。只是土狼美夢持續不到兩個月，舒馬茲就因膝蓋傷勢整季報銷，最終再度被拒於季後賽門外。本季舒馬茲滿血復出，扮演進攻火車頭的角色，個人與團隊進攻效率都有顯著成長，雖然土狼場均進球2.77並非特別突出，但憑藉著紮實的防守，淨勝球數+15仍高居西部第一。

下週一(11/25)09:00，土狼將在主場迎戰同區榜首油人，本季土狼號稱「強隊殺手」，雪崩、首都及藍調等勁旅遇到土狼都只能俯首稱臣，而近期油人客場作戰較不穩定，面對紅翼及鯊魚等戰力較差的隊伍都敗北。另一方面，砲火猛烈的油人近5場遭遇土狼進球數都未超過3球，面對土狼強悍的防守仍無對策。以近況觀察，土狼不僅防守穩定，進攻也持續加溫，土狼要在主場拿下油人難度不大，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時電子報)