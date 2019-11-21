陷入炒房風波的國民黨總統候選人韓國瑜苦不堪言，不過有網友提到去年此時的現任新北市長侯友宜，一樣陷入炒房爭議，包租公的標籤怎麼也撕不掉。原來綠營的選戰，現在有一套SOP。

網友認為，「選舉一到，綠營的媒體名嘴就瘋狂式的啟動攻擊，然後標籤抹黑你。過去的選舉會有滿滿的負面文宣和口耳語，男的一定被打成貪汙，女的一定是討客兄。網路發達後，開始沒日沒夜進行霸凌，白的說成黑的，現在不管男女就定位你是中共同路人就對了，所有的證據和辯駁全部都被標籤成假消息，就算有媒體替你說話，那就是紅媒，不足採信。」

網友列民進黨滅敵sop，一下看懂國家機器如何滅敵。(截自李姓中壢選民臉書)

這樣一套SOP，就是先從毀滅人格開始，然後國家機器進行追殺，再來網路假消息移花接木，現在更趁著第三方查核單位打假之際，把對手的證據或訊息都檢舉成為假消息，封殺網路空間。網友感嘆說，「現在FB和Google開始和第三方查核單位合作，要杜絕假新聞和不實消息，只是這樣的判定標準，誰知道啊？藍營的粉專和水軍掛成一片，重責帳號瞬間沒了，輕則觸及下降...」

的確，上週 Google 宣布今年對台灣 2020 選舉調整的廣告政策，為了因應大選，在 2019 年 11 月 15 日至 2020 年 1 月 17 日期間暫停接受台灣候選人的競選廣告。此作法受到不少人讚許，Google 台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻也接受媒體團訪，強調 Google 以三大策略打擊不實訊息。除了Google外，臉書五月時表示，「今年第一季共移除 22 億個假帳號，此舉展現 Facebook 不遺餘力打擊企圖損害 Facebook 真實性的大量不法分子。」

網路世界打假是否將會淪為綠營選舉操作不得而知，但網友最害怕的是國家機器的查水表，「監聽、監控不夠，連想支持你的金主，都要被查水表，斷了你所有金源。」網友也感嘆，「我們只要沒有台灣價值，我們還能說真話多久？我們如何能不被霸凌？這就是所謂的民主嗎？民進黨太可怕了，我們的日子已經離白色恐怖不遠了。」

(中時電子報)