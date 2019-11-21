名嘴羅友志針對時事議題分析，一針見血的評論讓網友甘拜下風，不過挺韓立場卻常讓他遭網友砲轟，稍早他PO出網友留言截圖，只見對方怒斥他噁心，對此他則反嗆：「老子吃軟不吃硬，連子彈都不怕」。

羅友志臉書貼出網友留言截圖，只見紛紛怒斥他「失去媒體公正性」、「只為特定政治人物護航，覺得如此噁心」，諸多類似留言似乎惹惱他，痛批：「之前擋電視節目，現在又要來亂我廣播時段了是嗎」？直言若自己政治立場偏頗，為何這些網友不轉台看三立或民視政論節目，看看那些名嘴怎麼攻擊韓國瑜，若政治立場不公平，那為何每周一要跟蔡辦的發言人交心，更透露發了100個綠營人士通告，卻有99位拒絕，讓他不禁反問：「這叫不公平」？

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

對於挺韓立場遭網友漫罵，羅友志也硬起來嗆聲：「老子吃軟不吃硬，跑社會新聞的，連子彈都不怕了，還會怕強權畏懼當政者」，最後更撂下狠話：「再來，我見妖殺妖，見魔殺魔」。

(中時電子報)