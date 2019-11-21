蔡英文在「基隆囝仔」潮T寫下從台灣頭贏起期許。。（許家寧攝）

蔡英文冒雨陪蔡適應從競選總部步行到選委會，。（許家寧攝）

蔡英文至七堵慶濟宮參拜，回防固票意味濃厚。（吳康瑋攝）

「基隆囝仔」民進黨立委蔡適應力拼連任，對決有「基隆的母親」國民黨宋瑋莉，以及國會政黨聯盟楊石城、無黨籍張耿輝等3強議員，蔡英文總統21日來到基隆，冒雨陪同蔡適應前往登記參選，高喊「台灣要贏，基隆台灣頭要先贏！」

蔡英文今造訪基隆造勢，一早馬不停蹄走訪多個景點，拍攝宣傳網美照，有民眾在慶安宮捕獲野生蔡英文與市長林右昌大啖鍋貼，下午與黨籍立委蔡適應走到選委會，支持者沿途高喊小英凍蒜！並在「基隆囝仔」潮T寫下從台灣頭贏起期許。

蔡英文說，蔡適應年輕有幹勁，問政專業也很熱情愛國，擔任立委時在國會扮演中藥的角色，與市長林右昌一起努力讓基隆脫胎換骨，讓每一個來到基隆人都覺得變得很不一樣，希望他們兩人繼續聯手，讓基隆真正回到台灣頭，台灣最重要的門戶。

蔡英文指出，蔡適應是基層職業軍人出身，1996年飛彈危機時，人正在金門擔任砲兵軍官守護台灣最前線，說他民進黨的軍系立委也不為過，也感謝蔡適應在立法院對潛艦國造、國防自主等計畫給予很多支持，替國人看住國家安全最重要的一環。

對於媒體問到，蔡英文只陪蔡適應登記，會不會讓黨內立委吃味﹖蔡英文說，我們很多立委去登記參選，也都有重量級的黨內同志作陪，她強調「這裡是台灣頭不一樣」，而且蔡適應在國防外交委員會幫助她最多，所以一定要來替他加油打氣。

蔡英文陪著蔡適應下午並至七堵慶濟宮、百福宮參拜祈福，由於七堵區為基隆市第二大票倉，日前國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」也特地專程至慶濟宮參拜，此行回防固票意味濃厚，她也呼籲讓蔡適應連任，讓台灣頭、基隆一定要贏。

(中時 )