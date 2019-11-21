里歐納德與保羅喬治首次聯手，幫助快艇在延長加賽後驚險擊敗塞爾提克。(美聯社)

里歐納德與保羅喬治終於聯手了，兩人今天合力攻下42分、11籃板、11助攻，加上里歐納德最後0.8秒搧了肯巴沃克麻辣鍋，快艇在延長賽中107比104驚險擊敗塞爾提克，第10勝順利到手。

里歐納德開季打了9場比賽就因為受傷休息，幸好有傷在身的保羅喬治及時歸隊，可惜兩人並未正式聯手，今日快艇在主場迎戰綠衫軍，打完前三節快艇落後6分，最佳第六人路威廉斯在最後31.7.7秒飆進三分球，快艇逆轉超前，緊接著路威廉斯又兩罰俱中，快艇領先3分，塔圖在嘴後13.1秒回敬三分彈，正規賽塞爾提克般平。

比賽進入延長賽，貝弗利砍進三分球，快艇取得5分領先優勢，塔圖切入拋投得手，綠衫軍追悼3分差距，肯巴沃克企圖投進追平三分球，但里歐納德大手一搧，送給肯巴沃克麻辣鍋，快艇才得以險勝而歸。

保羅喬治飆進4顆三分球，攻下25分、5籃板、8助攻，里歐納德17分、6籃板、3助攻、3抄截、2阻攻，包含延長賽最後關頭的致勝阻攻，貝弗利14分、16籃板、7助攻、3抄截、2阻攻，賈麥克格林10分、8籃板。

塞爾提克塔圖30分、6籃板、3助攻、2抄截、2阻攻，史馬特15分、8助攻，肯巴沃克13分、9籃板，沃納梅克14分、5助攻。

(中時電子報)