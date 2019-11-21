非洲豬瘟疫情延燒，目前亞洲各國僅台灣及日本未淪陷，台灣政府及人民繃緊神經防疫，中正大學16位學生組成跨領域團隊，結合機械工程與生物技術，設計出在潛伏前期就能偵測豬瘟病毒的「非洲豬瘟快篩檢測器」，能有效防止疫情擴大，日前赴美國參加「國際遺傳工程機械設計競賽（iGEM）」從全球353個團隊中奪下銀牌。

非洲豬瘟去年8月在大陸爆發後，至今尚未有疫苗，因此設立防線變得相當重，中正大學iGEM團隊隊長王瑋晟說，目前市面上的快篩試劑以抗體檢測為主，約在感染約10天後才能偵測到，而中正團隊則鎖定在感染後3至7天的潛伏前期檢測，利用潛伏前期即有的病毒基因作為檢測標的，王強調，潛伏期不會立即有徵狀，但有一定傳染力，系統針對病毒基因進行檢測，可有效提早檢測時間，即早預防疾病擴散。

王瑋晟指出，傳統病毒檢測需將檢體送至實驗室，耗時可長達一天，且運送過程有病毒擴散的可能，中正團隊希望利用現場檢測加快流程與降低風險，而目前這項檢測器的原型正在測試階段，除可攜帶外，從滴入試劑到螢光反應、顯示檢測結果的流程約30至60分鐘的時間可完成。

王瑋晟說，在為期一年的籌備過程中，團隊前進豬圈第一現場，實際了解豬農需求，也拜訪政府相關單位，從專業角度探討技術可行性，希望為台灣在地問題盡一份心力，未來中正團隊將持續調整檢測器的設計，為專利申請做準備。

(中時 )