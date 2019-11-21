世界12強棒球賽結束，棒球熱潮卻不間斷。澳洲職棒本週隨即展開，依循往例，達人推薦玩家觀察開季狀態後，追強隊買「讓分」、攻擊型對戰組合買「大」分，以及強弱分明的對壘買「勝分差7+」。

澳職連續幾季都呈現打擊特強、投手爆弱的狀態，在12強賽中也是如此，澳洲隊從頭到尾打定主意用投手車輪戰與對手糾纏，當然偶有不錯效果，但多數時間仍因投手群整體消耗過大疲累，導致比賽尾盤遭到砲擊拉開分數，像是最後一戰對中華隊被林哲瑄轟出三分砲決定勝局便是如此。

同樣的現象，預期在開季後仍會在各隊上演，除了一些王牌投手的登板，絕大多數澳洲賽事極容易開出大分，過往甚至動輒出現兩隊互飆雙位數得分，或是單隊得分介於15-20分之間的超高比數內容，因此買「大分」對彩迷來說是合理選擇。

再來是澳洲職棒近年擴大發展，隊數從6隊增為8隊，但以去年奧克蘭鱷蜥及吉隆韓國的戰績看，由於是新加盟球隊，陣容組成的穩定度和既有球隊明顯有落差，因此很推薦玩家觀察過後，鎖定強對弱的比賽大膽加碼強邊「讓分」或「不讓分」勝出。當然，這當中也會有新球員加盟或聯盟內交易轉隊，以過去團隊成績看，也常出現團隊打擊率和投手自責分率逐漸產生A、B集團的狀況，這又會是一項強弱比較的參考值。

最後來看看棒球玩法中賠率最吸引人的「勝分差」，經常觀盤的彩迷一定了解：強弱懸殊、超大比分，往往連帶會出現勝分差7+的結果，這時候不單買7+，加買5或6分也都可能有一定中獎機率保證。一樣，開季後看看各隊的攻擊兇猛程度和投手壓制能力，兩相比較後或許能尋得高獎金標的！

提醒彩迷們：今年澳洲職棒還有兩件事情要特別注意，原來的「阿德雷德鯊魚」改名「阿德雷德巨人」，這僅是原球隊換名，對球隊實力影響不大。另外則是很特殊的奧克蘭鱷蜥配合轉播，所有主場賽事只打七局，因此運彩應該不會提供銷售。如果還有不了解的地方，可以在投注前向投注站服務人員詢問清楚喔！

(中時電子報)