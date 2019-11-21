北市警方統計近來的詐騙手法及攔阻案件。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

打擊詐騙，北市警方與金融機構密切合作，現在臨櫃人員發現長者大額提款時，都會查顏觀色，詢問提款用途，從中攔阻可能發生的詐騙案件，北市刑大21日指出，9月至10月共成功攔阻55起疑似詐騙案件，避免匯出總金額高達2761萬元的款項，遏止詐騙猖獗。

北市警方指出，警民合作打擊詐騙，目前台北市的金融機構人員，可謂「訓練有素」，被詐騙集團話術誆騙的被害人現身時，常會有困惑、害怕、擔心的神情，有的還不斷的接聽電話，不少行員現在都能分辨，第一時間通知警方到場解決。

警方表示，統計兩個月間，又又中國信託商業銀行，協助攔阻16件、攔阻金額737萬餘元成效最為顯著，此外臺灣銀行松江分行行員，日前發現一名長者臨櫃時東張西望，疑似聽了騙徒話術，注意是否有「測試他的警察」，立刻通知警方到場，最後說服被害人與警配合，循線將車手約出、逮捕。

北市警方表示，詐欺集團都會要求被害人至金融機構辦理解除定存、申辦網路銀行及開通跨國提款或境外匯款，民眾務必提高警覺，落實關懷提問共同阻詐以防受騙。

此外為鼓勵民眾共同打擊詐欺，如果發現有人拿著大批提款卡，在提款機前不斷操作，可能就是取款車手，經通報警方查獲屬實者，可獲獎金1萬元，既能拚治安也能拚經濟，創造警民合作良好典範。

(中時 )