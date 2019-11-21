大野狼國際書展首度推出結合科技的AR書籍，透過聲音與動畫、互動遊戲，幫助孩童深入故事情節。（林欣儀攝）

推廣閱讀，大野狼國際書展贈送書籍給瑪利亞社會福利基金會的孩子，大夥宣示讓閱讀融入生活。（林欣儀攝）

聞名世界的「大野狼國際書展」首度移師中部，22日起在台中國際展覽館登場，除推出結合最新科技的AR書，主辦單位也捐贈500本書籍給瑪利亞社會福利基金會、鼓勵更多孩童投入閱讀。參與開幕的台中市立圖書館秘書許振華說，透過書展扎根閱讀、盼提升台灣孩子的國際競爭力。

瑪利亞社會福利基金會的孩子走進書展會場，逐一挑選自己喜愛的書本，他們並在特製的「我愛閱讀」卡片上簽署名字、宣示會讀完挑選的書籍並在生活中實踐閱讀習慣。聯合書展創辦人黃麗英說，透過捐書給弱勢團體，盼達到推廣閱讀的目的。

主辦單位指出，這場書展從22日登場、持續至12月2日，展出超過200萬本書籍，且價格為市價的1至5折，吸引許多家長排隊搶購。黃麗英指出，國際書展去年首度巡迴至台灣，創下16萬5000人次進場，今年6月在北部的展覽更吸引17萬多人，顯示台灣人的閱讀能量在增加。

黃麗英強調，配合家長購書需求，展覽期間每天營業時間至凌晨1點，且周末假日將推出24小時不打烊服務，今年有首度代理AR書籍，孩子可透過聲音、動畫深入書中故事情節，提升他們對閱讀的興趣，也藉此提早接觸英語、接軌國際。

(中時 )