台中市長盧秀燕表示，大智路打通是市民心願，未來串聯台中火車站前後站，再創舊城區繁榮；感謝所有權人，成就大台中建設、促進區域發展。（張妍溱攝）

台中市東區大智路將於2020年8月打通，未來串聯台中火車站前後站，再創舊城區繁榮；延宕12年，當初因大智慧學苑大樓所有權人抗爭，徵收案停滯不前，如今完成全數所有權人同意書，動工拆除，市政府21日舉行「貫通工程用地取得」記者會，市長盧秀燕感謝所有權人，成就大台中建設、促進區域發展。

台中市長盧秀燕表示，大智路打通是市民心願，感謝台中市議會同意市府追加3．3億元預算，調高徵收價格，提供所有權人合理補償；其次感謝建設局團隊鍥而不捨、忍辱負重、動之以情，說服全數所有權人同意，過程沒有陳抗、無有衝突，創下「全台最大住商拆遷案」的成功範例。

位於大智路與復興路口的大智慧學苑大樓緊鄰台中車站，繼鐵路高架化後，規劃打通大智路，帶動車站周邊區域車流及動線與區域發展，大樓用地須徵收拆除，過程中曾發生所有權人大規模陳抗，並歷經前市長胡志強、林佳龍任內推動，徵收案送內政部時遭撤銷，市府必須與所有權人協議，12年來進展停滯。

盧秀燕指出，「誠意換來同意」，將建物重新評估，讓估價成果更貼近市場行情，提高住戶意願，追加徵收預算，以柔性方式達成拆遷協議；拆除工程最晚2020年5月拆除完成、8月大智路延伸新闢道路完工，貫通台中車站前後站，讓車流動線更順暢，解決交通壅塞問題、節省用路時間，帶動當地經濟。

(中時 )