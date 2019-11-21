竹圍漁港1漁船火燒船全毀。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大園區竹圍漁港一艘膠筏漁船，在２１日下午１點半許發生火燒船，現場疑似亂丟菸蒂導致漁船起火燃燒造成全毀，桃園市消防局出動人車灌救，花了約半小時將火勢撲滅，詳細起火原因及損失待查，所幸當時並無人在船上，並無造成任何人員傷亡。

(中時 )