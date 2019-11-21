竹圍漁港1漁船火燒船全毀 15:502019/11/21 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 竹圍漁港1漁船火燒船全毀。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 竹圍漁港1漁船火燒船全毀。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市大園區竹圍漁港一艘膠筏漁船，在２１日下午１點半許發生火燒船，現場疑似亂丟菸蒂導致漁船起火燃燒造成全毀，桃園市消防局出動人車灌救，花了約半小時將火勢撲滅，詳細起火原因及損失待查，所幸當時並無人在船上，並無造成任何人員傷亡。 (中時 ) #漁船 #桃園市 #火燒 #全毀 #竹圍 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣建國黨主席 桃市選委會噴漆「X你祖公媽」 12:382019/11/17 社會 冬季限定 成功鎮旗魚臍橙節23日登場 17:552019/11/18 生活 野放流浪狗連年攀升 議員促建毛孩之家 20:592019/11/18 政治 HBL》「全村的希望」 新屋首闖預賽不想當弱雞 17:072019/11/19 體育 身障參與式預算 化不可能為可能 20:042019/11/19 生活 大肚山年逾200件火燒山 議員批市府無實體作為 11:432019/11/20 生活 台商回流投資是零？鄭文燦批張善政當行政院長沒到位 13:052019/11/20 政治 村長詹江村21日登記 韓國瑜辦公室勸相忍為國 21:332019/11/20 政治 機場經濟學 桃園打造智慧航空城 01:182019/11/21 地方新聞 桃捷青埔機廠 響應太陽能發電 01:182019/11/21 地方新聞 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 情侶「原裝」交往1年 初嚐禁果首吐5字心得 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 台男車震外國女 射後沒給避孕藥險GG - 社會 母女雙屍啟人疑竇 死亡時丈夫疑在屋內 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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