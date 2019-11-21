效力於日職讀賣巨人的陽岱鋼，結束今年球季後返台，雖然今年多半以代打身分出賽，不過陽岱鋼仍比球隊表定練習時間早3個半小時到球場訓練，還遇到今年剛退休的大前輩阿部慎之助，陽岱鋼與前輩一起做訓練後受益匪淺，更在阿部的建議下更改球棒重量，讓他揮棒動作更流暢。

陽岱鋼本季大多從板凳出發，出賽110場共敲出57支安打，共有4發全壘打、21分打點，打擊率2成74。雖然不常在先發名單中，不過陽岱鋼仍堅持該做的事，並不會因為非先發而偷懶，「通常11點就到球場，練到球隊表定時間2點半，再和球隊一起訓練，提早到都會遇到阿部慎之助前輩，看他的訓練方式，在旁邊學習。」

阿部慎之助是巨人隊的傳奇球星，締造無數豐功偉業，更是球隊的精神領袖，今年巨人最後一場主場例行賽，也是阿部的引退賽，更敲出追平全壘打，為自己的球員生涯畫下不可思議的句點。陽岱鋼透露即使提早到球場，也常能看到大前輩的身影，也在前輩的建議下更換球棒重量。

「前輩對我說的每一句話都印象深刻，他也是每天提早到球場才能有這麼棒的成績。我的球棒原本是940克，大多往右外野方向打，8月球季中聽他的建議改成920克的球棒，反而可以攻擊反方向，揮棒也更有速度，20公克差很多，對我的幫助很大。」

最後陽岱鋼也表示，明年球季仍以「健康」最重要，雖然巨人隊外野競爭激烈，不過若保持健康，才有上場機會證明自己。

(中時電子報)