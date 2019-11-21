外送機車「兵臨城下」，整排違停台中市政府陽明大樓大門。（讀者提供／王文吉台中傳真）

外送機車長驅直入，台中市政府陽明大樓廣場出現人車爭道亂象。（讀者提供／王文吉台中傳真）

台中市政府大門被外送員攻佔！黃姓市府員工投訴，豐原陽明大樓廣場近日停滿外送員機車，不見保全勸離，違停亂象變本加厲，影響公部門形象。市府秘書處廳舍管理科坦言，最近送餐違停車輛確實有增多趨勢，已要求駐衛警加派人力，勸導外送員依規定停放車輛。

豐原陽明大樓廣場禁止車輛進入，並放置立牌告示，最近卻遭外送員攻破。投訴人指出，外送機車在近午時分，一輛接著一輛騎上人行道、越過廣場，違停大門口，接著衝進大樓送餐。投訴人提供的照片顯示，長驅直入的機車有11輛，包括外送平台、小吃店、便當店等。

外送機車「兵臨城下」，整排違停市府大門，投訴人質疑保全勸導不力，導致亂象日趨嚴重。對此，廳舍管理科股長蔡吉彰說明，市府廣場為人行空間延伸，為避免影響行人安全，禁止任何車輛進入，過去確實有零星車輛違停，因非道路「無法可罰」，只能勸導。

蔡吉彰坦言，近來市府員工叫外送較多，而且多半集中在中午時段，已要求駐衛警加強勸導；陽明大樓後方、側面出入口及地下室均設有卸貨區或機車停車場，建議外送員車輛往規定區域依序停放，若屢勸不聽將移置保管。

外送機車直入市府廣場，除影響行人安全，也破壞公部門形象。（讀者提供／王文吉台中傳真）

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