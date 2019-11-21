聽到旅美投手陳偉殷遭到馬林魚球團「指定讓渡」的消息，前旅美「沈默王牌」王建民坦承有點「嚇一跳」，不過，王建民認為，這是很多職棒投手必經的過程，現在最重要的是陳偉殷不要被擊倒，勇敢走過這難關。

陳偉殷現在被球團指定讓渡是否時間過快？王建民說，去年他都待在牛棚，丟球的機會滿少的，大約可以抓出今年會是怎樣的結局，

王建民表示，以前他被球團襗出時，第一時間就是難過，當時會想到趕快找到另外一支球隊，進去新的環境再出發，而陳偉殷應該還有實力留在美職。

王建民以過來人指出，碰到讓渡一定會是一種打擊，但那也是激勵向前的力量，現在最重要的是陳偉殷不能被「那個打擊」打敗！所以要努力再爬上來。

陳偉殷的下一步選項，王建民認為是看他自己有什麼選擇，他要去接觸新球團找到好的方向出來才能進行選擇，一般美職球員很多都會走上這條路，他們都會簽去小聯盟。

(中時電子報)