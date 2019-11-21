韓國瑜夫妻翻版，張善政一見鍾情追妻！第一次約竟遭打槍。(中天新聞提供)

無巧不成雙！國民黨總統參選人韓國瑜追求李佳芬過程，是由採訪者與受訪者關係發展起來，未料他的副總統搭檔張善政竟也如出一轍。張善政當年是台大最年輕教授，時任牛頓雜誌的妻子張琦雅採訪他，就此一見鍾情，結下32年的夫妻情緣。張善政透露，第一次約會邀請即被打槍，後來窮追不捨，快攻數月之後，成功娶回美嬌娘。

中天新聞報導，張善政講起追求妻子過程，宛如韓國瑜與李佳芬結識的翻版。張善政甜絲絲回憶說，當年自己是台大教授，妻子則是牛頓雜誌編輯，受訪後邀她看電影遭拒，雖出師不利，但對妻子一見鍾情的他使盡全力，終於以忙於工作、無暇約會為由，數月後便將她娶回家，結縭至今32年，育有一子，現在美攻讀博士學位，一家人情感緊密。

張琦雅是企管博士，目前為文大副教授，因保養得宜，外型仍十分亮麗，壓根看不出已屆耳順之年。今年5月張善政新書發表會上，她上台致詞時國、台、英語流利，更自豪電腦可選出好花生，她則慧眼挑到一個帥老公，顯見兩人感情甚篤。

(中時電子報)