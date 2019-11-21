新北市陳姓男子因缺錢買毒，在臉書社團假稱購買Iphone 11pro，18日晚間11點見弱女子1人面交，預謀搶走1支價值3萬3999元的全新手機，警方發現陳為了躲避查緝，連偷2台機車，騎贓車逃逸，警方不到24小時將人逮捕到案，並依搶奪、竊盜等罪移送士林地檢署複訊，檢察官今晨諭令限制住居。

30歲陶姓女從事網拍生意，在臉書社團貼文，Iphone 11pro有現貨，而陳則以「陳富民」、「富民陳」的假帳號相約面交，看貨後確定是新品將支付現金。

28歲男子陳浩有多項毒品、竊盜前科，與母親同住在新北市永和區，17日晚間早已預備犯案，先騎贓車到南港換偷另外1輛，得手後再轉往面交地點。陶女依約定時間從住家步行到中山北路7段路邊人行道，提袋內放著2支全新Iphone 11pro。

假網購真強盜，女子帶著2支全新iPhone 11面交，遭到買家搶劫，還摔得狼狽。（讀者提供/李文正傳真）

陳男與陶女見面後，先拿起新手機檢視，看到袋內還有另外1支，萌生歹念想要多搶1支，但因還沒有付錢又想要搶提袋，陶女驚覺有異，從後方拉住陳背後衣領，卻被機車衝力甩開跌倒在馬路邊，手臂、大腿多處擦傷，陳趁隙揚長而去。

警方根據交易紀錄，從臉書帳號發現陳男以假名開3個帳號掩護假面交、真搶奪，並循線在陳住家樓下將人逮捕，他坦承偷車、行搶，並以1萬8000元馬上賣給網路買家，贓款則用於還債，警訊後依搶奪等罪移送法辦。

(中時 )