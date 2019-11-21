「全國高級中等學校108學年度農業類學生技藝競賽」19日至21日在國立旗山農工登場，共9個職種、261位公私立高中職學生角逐「金手獎」。各職種前3名可技優保甄及推甄進入國立大專院校，金手獎前1、2名更可獲得日本海外專業參訪12天的機會。

教育部表示，本次競賽共分為農場經營、園藝、造園景觀、森林、畜產保健、生物產業機電、農業機械、食品加工、食品檢驗分析等9個職種，由長期扎根農業教育的旗山農工承辦。來自全國29所高中職農業學校農業相關類科的學生，共同角逐51個金手獎名額、81個優勝名額。

依據「高級中等學校技藝技能優良學生甄審及保送入學實施要點」規定，各職種金手獎得主及優勝選手，可參加108學年度升學管道技優甄審，也可根據中等以上學校技藝技能優良學生甄審及保送入學辦法，保送國立大學或國立科技大學。

教育部主任秘書朱楠賢出席競賽頒獎典禮時表示，每年的學生技藝競賽是技術型高中最大交流盛事，各校藉競賽切磋交流，精進選手專業技能，同時提升國家基礎人才實力。

依據「高級中等學校技藝技能優良學生甄審及保送入學實施要點」規定，各職種金手獎得主及優勝選手，可參加108學年度升學管道技優甄審，也可根據中等以上學校技藝技能優良學生甄審及保送入學辦法，保送國立大學或國立科技大學。

自104學年起，教育部補助各類競賽各職種第1名的選手赴海外相關企業進行研修，108學年為獎勵績優選手，特別擴大辦理各類競賽優異選手赴海外專業研習的薦送對象，增列各類競賽職種第2名選手。

108學年由國立旗山農工學校精心規畫農業類技優選手到日本九州進行12天海外專業研習，參訪日本知名企業與學校學術文化交流，學習主題為「農業科技與應用」，學習內涵包含MOA自然農業法及農場經營實作與應用課程。

(中時 )