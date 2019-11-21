桃園市議員「村長」詹江村今(21日)中午宣布，因黨籍總統候選人韓國瑜，昨20日親自致電給他，不要便宜民進黨的鄭運鵬，勸他不要參選，「詹江村因此決定不登記了」。網友則對此表示，「為大局、為中華民國想，村長讚」。

詹江村受訪時說，對於這次選舉，他會以「主帥為主，放棄所有自我、委屈，捍衛中華民國，下架貪汙的民進黨」。詹江村說，韓昨天晚間親致電，全程用閩南語問詹「你真的要登記？勸他：不要登記啦，登記對你的選情真的有影響？大家要團結啦，不能便宜到鄭運鵬」。

詹江村也在臉書感謝「村民」一路相挺，他一切以「捍衛中華民國，協助韓國瑜當選，下架貪腐民進黨為首要」，表示「願意服從主帥之決定，無所謂個人之榮辱」。

網友對此也在他臉書表示，「支持韓市長、張善政、謝龍介、村長」、「為大局、為中華民國想，村長讚」、「跟龍介一樣顧全大局的村長」、「韓國瑜已經漸漸在黨內發揮實質影響力，好樣的」、「為大局為中華民國想！」、「村長，好樣的，退一步海闊天空」、「塞翁失馬,焉知非福」、「支持村長的決定」、「村長別太激動啦~」。

(中時電子報)