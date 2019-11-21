新北耶誕環保挖寶趣活動23日下午2點至8點將在新北市民廣場舉辦。（新北市觀旅局提供／譚宇哲新北傳真）

新北歡樂耶誕城周邊活動再添一檔！新北耶誕環保挖寶趣活動23日下午2點至8點將在新北市民廣場舉辦，現場規畫48個二手物義賣攤位等著民眾挖寶，消費滿額還能參加抽獎活動，有機會抽中吸塵器、電視機等大獎，邀請民眾一起響應環保、做愛心。

新北歡樂耶誕城15日開城，魔法世界般的光雕、造景及系列活動，吸引大批人潮湧現新北市市民廣場，新北耶誕環保挖寶趣活動今年也不缺席，日前再度向各界發出「二手好物召集令」，募集到包含腳踏車、烤箱、電鍋及電扇等小型家電，還有樂器、玩具、玩偶等，種類包羅萬象。

新北市環保局表示，今年特別邀請6個有二手物義賣經驗的民間團體及企業，義賣具有自身特色的二手好物，像是寶島淨鄉團募集並義賣二手彩妝，夢想遊園地帶來由玩具醫生所修繕過的玩具，義賣所得也將全數納入新北市愛心大平台弱勢兒童少年生活扶助專戶。

環保局表示，活動當天只要消費滿100元就可獲得1點，集滿5點，就有機會抽中市價超過3萬元的最大獎節能電視，活動現場也將邀請板橋區文德國小戰鼓隊表演，及小朋友們最喜歡的momo大樹哥哥與小紅莓姐姐進行帶動唱，晚間還有「好玩的劇團」帶來話劇演出，邀請民眾共襄盛舉。

(中時 )