中華醫大校園。(曹婷婷攝)

香港反送中抗議行動迄已造成當地好幾所大學宣布停課，中華醫事科技大學對香港學子伸出友誼之手，歡迎港生前來台灣就讀。校長曾信超強調，中華醫大有3學院19個系科及研究所，港生可依據自己興趣，先以旁聽方式加入班級學習，如想續留就讀，學校會鼓勵透過轉學考成為華醫正式學籍的學生。

中華醫大日前舉辦師生座談會，不少學生向校方反映，希望學校能開放香港大學生前來就讀，讓港生的學習不會因反送中的影響而中斷。

曾信超表示，中華醫大招生觸角擴及國內外，對境外學生前來就學採取開放與歡迎的態度，目前全校就有300多位境外學生，有來自印尼、越南以及港澳、大陸。對於港生來台就學中華醫大展開雙臂歡迎，中華醫大現有醫事學院、護理學院、健康學院，3院底下有19個系所，每一個科系專業發展和衛生護理類、健康產業息息相關，符合產業界的人才需求。

曾信超指出，如果港生有意願來中華醫大就讀，這學期可先以旁聽生身份選擇到個人有興趣科系班級參與課程學習，有意願繼續留下來者，學校也鼓勵參加轉學考試，錄取就可成為具有正式學籍的中華醫大學生，港生或其親友有意願來華醫就讀的可洽詢入學服務處，電話：06-3362469。

(中時 )