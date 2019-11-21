總統蔡英文於21日到基隆為民進黨立法委員蔡適應爭取連任來站台。下午前往七堵慶濟宮來參拜，蔡英文向民眾拉票，並呼籲「再給她4年」，台灣一定會很不一樣。（吳康瑋攝）

總統蔡英文於21日到基隆為民進黨立法委員蔡適應爭取連任來站台。下午前往七堵慶濟宮來參拜，蔡英文向民眾拉票，並呼籲「再給她4年」，台灣一定會很不一樣。（吳康瑋攝）

總統蔡英文於21日到基隆為民進黨立法委員蔡適應爭取連任來站台。下午前往七堵慶濟宮來參拜，蔡英文向民眾拉票，並呼籲「再給她4年」，台灣一定會很不一樣。（吳康瑋攝）

總統蔡英文於21日到基隆為民進黨立法委員蔡適應爭取連任來站台。下午前往七堵慶濟宮來參拜，蔡英文向民眾拉票，並呼籲「再給她4年」，台灣一定會很不一樣。（吳康瑋攝）

總統蔡英文於21日到基隆為民進黨立法委員蔡適應爭取連任來站台。下午前往七堵慶濟宮來參拜，現場蔡英文表示，自從換林右昌上台後，這個城市的變化非常大，並且市容越來越好看。她說，不管是車站、輕軌捷運等政策也好，都將是我們將來最重要必須一起完成的重大建設，她也邀請在場民眾，要「愛右昌市長」，更要支持對基隆有許多貢獻的蔡適應，是他們一起合作努力，才讓基隆有顯著的進步，其中包括基隆河開發解禁等，不僅基隆河谷、河埔可以開始建設，有助於在地的開發，更讓整個基隆翻轉，跟以前完全不一樣。

蔡英文並向在場民眾分享，蔡適應是我們後備軍人出生，不僅充滿熱誠，更有著專業及年輕，她強調「這個才是我們要的軍系立委」，並向現場民眾請託，一起將票投蔡適應，將蔡適應送進國防外交委員會，而該委員會也是跟總統最有關係的委員會，她說，蔡適應更是其中表現最好的，讓台灣很光彩。

蔡英文現場自嘲自己太用力幫蔡適應拉票，「差點忘記自己也是候選人」，她也向民眾宣示，自己這三年多來沒有懈怠過，一直都很認真、很努力，而現今已為台灣打下的基礎，將來更一定可以讓國外看見，但她強調要讓台灣向前走，我們一定要走出去，包括常照、育兒的補助及最重要的國艦國造等，她請市民將票投給蔡英文，讓我們一起攜手將台灣再一次的復甦、再一次的振興。

蔡英文向民眾拉票，並呼籲「再給她4年」，台灣一定會很不一樣，她指出，這一次的選舉至關重要，這一次將會直接影響到台灣的主權存續。她邀全體市民挺身，於明年的1月11日出來投票，投給願意守護台灣民主及自由的政府，將台灣的決心告訴全世界。

(中時 )