有一男子添購了間在千畝溼地公園旁的新屋，本來非常開心。直到交屋後他才發現這「千畝溼地」，竟然是「千畝屍地」。這件事發酵後，該建商急忙在通知書中添加了「本地南側臨濕地公園(規劃中，目前暫為墳墓地貌)」令受害者們非常不悅。

據《觀察者》報導，這件事發生在大陸的江西南昌。有受害者指出買之前建商宣傳說這棟大樓周圍是千畝溼地，令不少人非常心動，決定買下房子。不料，最近有一受害買主在玩無人機時，竟發現驚悚的事實，他發現大樓旁竟有一格一格的皆是墳墓。

其中一名受害者，張先生表示「換了一個詞，成了『屍地』公園，真的成了屍地啊，肯定心裡瘆得慌。」另一名受害者熊先生則表示「建商說千畝濕地公園建設中，可現在就是大型的墓地。」

熊先生表示自己是今年4月買了房子，5月簽了買賣契約，全程建商完全沒有告知自己這裡是一塊墓地。而當初他在銷售中心看房子的時候，這塊墓地也被圍擋和土堆給擋住了，根本就看不到。

據報導指出，這家銷售中心確實將南邊的墓地標成「千畝溼地公園」，不過工作人員隨即表示，銷售中心已經貼了一份「紅線外不利因素」的告知單，在第六點中確實表明南邊屬於墳地。他們表示在消費者買房時，也會明確告知此事。

然而弔詭的是，這份「紅線外不利因素」的告知單發布時間是今年的10月20日，而諸如熊先生等受害買家則早在這告知單便已經買下房子。同時他們也發現，最原始的告知單上，根本沒有提到墳地的訊息。針對這個部分，工作人員推託表示自己不太清楚。

另外，工作人員還拿出一份公文資料，上頭清楚表示根本沒有「溼地公園」，而是公園綠地。

(中時電子報)