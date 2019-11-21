2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，將於后里森林園區、馬場園區及文心森林公園等三地登場，台中市外埔區公所區長葉聯慶、大甲區長顏金源及大安區長周琇茹率團一行人到苗栗苑裡行銷，希望當地民眾能造訪台灣燈會。

2020台灣燈會將於后里森林園區、馬場園區及文心森林公園等三地登場，其中主展區於明年2月8日至2月23日在后里將花博園區重新規畫主燈，以「森林奇幻境地」面貌呈現，另花博后里馬場園區及森林園區則分別規畫「藝想世界」及「雨林秘境」主題，將傳統美學結合科技裝置、生態永續作為特色；副展區於今年12月21日至明年2月23日在文心森林公園展出「童趣樂園」。

葉聯慶表示，外埔以農業為發展主軸，物產豐富多元且素有「花果原鄉」美名，因此在花燈車設計以「外埔農特產品」為主題，內容為外埔五寶稻米、芋頭、紅龍果、葡萄及蜂蜜作搭配。

為了使花燈車設計更為吸睛，在花燈車主視覺部分，將外埔五寶以Q版公仔融合農特產王國角色做搭配，其中蜂蜜金黃液體部分，以外埔花卉文心蘭及黃金海芋來做舖陳；稻米、芋頭部分，分別以米國王、芋頭娃娃呈現；葡萄及紅龍果則以葡萄公主及外埔最佳代言人紅龍果王子詮釋，將花與果元素在花燈車上巧妙結合。

葉聯慶指出，為發揮本區特色，透過花燈車結合外埔五寶，並搭配本區特有之花卉點綴其中作為概念發想，藉以呈現外埔「花果原鄉」獨特風貌，期盼大眾藉由2020台灣燈會更加認識外埔區。

另外花燈車車頭部分，除以蜜蜂造型包覆外，側面蜂巢設計以手機掃瞄QR code連結AR方式，讓賞燈民眾可透過動態影音串聯裝置瞭解花燈車設計理念及製作過程，希望藉由科技應用拉近和大小朋友距離。

葉聯慶表示，此次來訪誠摯邀請苑裡鎮公所及苑裡鎮民代表會到台中參訪台灣燈會，體驗外埔「花果原鄉」魅力，順道到外埔區品嘗特色景點美食，更希望透過進一步合作，將2020台灣燈會宣傳推向高峰。

(中時 )