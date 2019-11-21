台北地檢署偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，繼主嫌之女楊宇晨等21人遭法院收押禁見，21日展開第9波搜索約談，檢方指揮調查局兵分6路搜索，並將李姓等3名星榮物流公司基層員工約談到案，追查目前被羈押的星榮公司負責人蕭良政是否指示員工配合潤寅的不法行為。

檢調懷疑，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。

元大、台企銀在今年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，不過，潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。

潤寅案檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂、中纖副總經理劉永達、潤寅莊姓女會計等共21人。楊文虎、王音之2人因逃匿，已遭通緝。

(中時 )