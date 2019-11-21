效力於日職巨人隊的球星陽岱鋼21日舉行返台記者會，遭現場媒體追問前陣子周刊爆料家庭事件，陽岱鋼僅低調回應，「張奕有我的聯絡方式。」

效力日職歐力士隊的張奕，在追隨表哥陽岱鋼的腳步下，從高中就遠赴日本讀書，多年沉潛下終於在今年破繭而出，不僅棄打從投拿下日職首次先發奪勝紀錄，更在今年12強賽一戰成名，連續2場先發共13.2局無失分，獲選為大會最佳先發投手。不過在12強賽後，兩人家庭失和的八卦遭周刊爆料，陽岱鋼免不了被媒體追問。

陽岱鋼表示，張奕還在就讀福岡第一高校時，若有到福岡比賽一定會去看他，也順便拜訪教練和學弟們。並說「他的手機有我的聯絡方式，如果他有聯絡我，我的手機就會顯示。」不過張奕並沒有主動與陽岱鋼聯絡。

陽岱鋼認為張奕在今年表現非常好，不過家庭的事不需要在記者會討論，陽岱鋼不願多談家庭之事，一旁驚喜現身參加記者會的綜藝大哥胡瓜也緩頰，「張奕表現突出，不過家庭愉不愉快都會有，不適合拿到檯面上討論，大家要為台灣棒球一起努力。」並認為陽岱鋼在風頭上還敢站出來開記者會，一定要站出來給他支持，並說這麼認真的男人值得大家疼愛。

(中時電子報)