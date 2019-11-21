國內抗生素注射劑最大供應商政德製藥曾受臺灣東洋藥品委託製造克痢黴素注射劑，卻涉嫌竄改東洋提供的製造資訊後，向主管機關申請藥證，更名為「樂克痢黴素」後自行生產，臺北地檢署21日指揮調查局臺北市調查處，兵分4路搜索政德實際負責人李成輝、負責申請藥證的林姓女職員等2人，全案朝違反營業秘密法方向偵辦。

雲林一家小西藥廠起家的政德製藥，現為臺灣抗生素注射劑最大供應廠之一，2013年受臺灣東洋藥品委託，生產製造克痢黴素注射劑，不過，政德製藥卻將東洋交付的配方、製程等營業祕密私自竄改，並在2016年向衛福部食藥署申請登記為「樂克痢黴素」後自行生產。

據悉，克痢黴素是很老的抗生素藥物，早年臺灣也有上市，不過因為腎毒性大，所以被很多新的抗生素取代，但是，隨著超級細菌的衍生，抗生素愈用愈多、出現抗藥性細菌後，因為對現行常用的抗生素無效，這個老牌的抗生素藥劑才又上場，同時，經過改善製程、減低藥品的腎毒性，用在較後線的治療。政德製藥的「樂克痢黴素」，在食藥署登記的適應癥上，就註明「限用於一般抗生素無效，且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌之嚴重感染」。

(中時 )