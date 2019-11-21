柯文哲批台獨的後代都躲國外 賴清德：要感謝他們

賴清德在廟口開講時，細數洪宗熠擔任立委任內的政績，像是台76縣道、婦幼政策以及機車下鄉考照等，希望民眾能夠全力支持用心努力老實的洪宗熠。(吳建輝攝)

賴清德今日下鄉彰化，下午到南彰化與第3選區立委洪宗熠合體拜廟，祈求2020總統立委選舉能夠心想事成。(吳建輝攝)

賴清德在民進黨彰化黨部主委邱建富、埔心鄉長張乘瑜、及黨籍議員與合興宮主委楊龍河等多名廟方幹部陪同下進到合興宮內參拜，除祈求國泰民安風調雨順之外，也求媽祖保佑2020總統立委選舉能夠心想事成。(吳建輝攝)

民進黨籍副總統參選人賴清德21日下鄉彰化為黨籍立委輔選，一連安排5個行程，上午與彰化第4選區立委陳素月在大村賜福宮合體造勢後，下午趕往南彰化與第3選區的現任立委洪宗熠到地方廟宇參拜，除為洪宗熠站台輔選，也為自己副總統選舉爭取更多選民認同。

下午賴清德與洪宗熠抵達埤頭合興宮後，由民進黨彰化黨部主委邱建富、埔心鄉長張乘瑜、及黨籍議員與合興宮主委楊龍河等多名廟方幹部親自迎接，吸引附近百名村民到場圍觀，希望一睹賴神風采，賴清德在進到廟裡參拜除祈求國泰民安風調雨順之外，也求媽祖保佑2020總統立委選舉能夠心想事成。

會後賴清德接受記者提問時被問到，柯文哲說搞台獨的兒孫都躲在美國、紐西蘭，都騙子的看法時，賴清德表示，包括柯市長在內，我們許許多多的台灣人應該都要感念過去參與民主運動人士對台灣的貢獻，要心存感恩，今天我們可以自由的參與選舉及言論自由，這都是大家共同努力的成果。

而賴清德的務實台獨工作者，被國台辦批企圖炒作兩岸對立，賴清德則回應說，台灣是一個民主的國家，在民主的社會每個人都有言論的自由，這點應該是專制國家所沒有辦法理解的。

另外提問陳水扁被列入不分區的立委席次看法，賴清德則回應，身為醫師他是比較關心陳水扁的健康，其他的事情由相關的單位去說明，記者追問那覺得陳水扁的身體狀況適合擔任立委嗎，他則巧妙地說這需要由陳水扁的醫師評估。

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(中時 )