一名W姓男子覬覦自己的研究所女同學以久，卻又色大膽小，只好利用偷拍方式滿足自己性幻想。連續兩次趁著與女同學外出歡唱酒醉時，拉開女方內衣與內褲，偷拍乳房與下體照片，藏在自己電腦內觀賞，妻子事後發現丈夫竟是「攝淫師」，毫無遲疑大義滅親向女方舉報，讓自己丈夫吃上9個月牢獄官司。

據檢警調查，W姓男子與妻子、研究所女同學是認識已久死黨，經常邀約外出初犯唱歌，感情相當好。某日晚間，W男與妻子、同學以及一票好友，相約到KTV夜唱，色大膽小的W男卻趁女同學不注意時，偷拍她小露的香臀與內褲。

事隔一年，死黨們又邀約外出歡唱，女同學在現場就大醉，W男與妻子結束後將其扛回住處過夜。吳男抓緊機會，等妻子熟睡之後，偷偷潛入女同學房間，趁她爛醉之際，把她的內衣與內褲拉開，猥褻之餘還拿相機偷拍她的酥胸及下體照片，存放在電腦內獨自欣賞

W男的妻子有次查看丈夫隨身硬碟，赫然發現好友的私密照，驚覺與自己共枕的丈夫竟然是一匹「攝郎」，竟然還偷拍自己的同學，在盛怒之下也不顧丈夫求情，堅持向女同學舉報，經女同學提告後，W男遭判9個月徒刑。

(中時電子報)