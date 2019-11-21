蔡英文總統今到基隆輔選造勢，對於近來韓國瑜豪宅連環爆，也有外界質疑蔡英文過去在紐約有公寓，是否要說清楚錢從哪裡來？蔡則大方回說，這些在申報過程中都已經申報過了，而且地址也都有，要查可以去查，這沒什麼問題！

對於媒體問韓國瑜長期住的台北市大安區樓中樓，查出屋主是李佳芬妹妹，外界質疑是否借人頭炒房？蔡說，這事情她沒辦法多做評論，還是要請當事人把事情說清楚，這也是攸關政治誠信的問題。至於蔡被質疑紐約有公寓部分，則回「申報過了。」

至於國民黨主席吳敦義批民進黨不分區都是從官邸「喬出來」，蔡英文駁斥「我們也有中執會同意」，強調這份名單討論很久，整合黨內各種不同意見，黨內不同意見都經過整合程序，最後當然要徵詢總統，尤其是總統參選人的意見。

蔡英文說，任何政黨在提名不分區時，都應該思考到提名人選是否得到社會支持，民進黨在整個提名過程中，一再討論就是盼能展現政黨負責任的態度，感謝他們在最後拍板前徵詢總統，給她有表示意見的機會，最後整合再提出名單。

她強調，名單中有很多具有社會代表性的人選，代表的社會價值、專業，這些人選也列在安全名單的前段；至於政治人物，民進黨提名的都是有政治經驗、熟悉民進黨政策取向和目標及立法院運作的同志，民進黨很努力提出一張社會可以認同的名單。

(中時 )