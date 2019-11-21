1⃣5⃣ points & 7⃣ rebounds for the rui-kie! 🇯🇵#WizSpurs | @rui_8mura pic.twitter.com/bwtM4YJwhh — Washington Wizards (@WashWizards) 2019年11月21日

馬刺今天在客場豪取132分，沒想到防線洞開，狂失138分，最終132比138不敵巫師，苦吞7連敗，創下22年最差表現。馬刺教頭帕波維奇賽後首訪時表示，防守實在太差了，輸得無話可說。

馬刺打完上半場取得6分領先優勢，易籃再戰巫師回敬38比29的單節比數，逆轉超前，決勝節雙方沒有在防守上加強，而是拿刀互砍，最終以6分之差倒在首都華盛頓。

馬刺8人得分上雙，投籃命中率52.7%，迪羅薩31分、4籃板、5助攻，福比斯19分、7助攻，米爾斯16分、6助攻，艾卓吉12分、10籃板、5助攻，蓋伊18分，穆雷15分，珀特爾11分，柏林奈利10分。

巫師雖然只有7人得分上雙，但投籃命中率58.7%比馬刺還要兇猛，加上18顆三分球轟得敵軍體無完膚，畢爾33分最兇悍，艾許史密斯與柏坦斯各攻下21分，八村壘15分、7籃板，華格納13分，艾塞亞湯瑪斯與湯瑪斯各11分。

(中時電子報)