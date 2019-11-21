台中市文山焚化爐汰舊換新，空氣換新！市議員黃馨慧21日在業務質詢表示，文山焚化爐使用23年，標準鬆、超標多，市長盧秀燕願意先公後私，汰舊換新、降低排碳量，民眾呼吸好空氣，地方鄉親都十分肯定與期待。

黃馨慧表示，台中南屯區人口逐年增加、人口成長快速，1995年啟用也是全台第二老舊的文山焚化爐，對於這座「住在社區裡的焚化爐」目前狀況是「標準鬆」、「超標多」，要如何發揮替城市解決垃圾問題，又能同時兼顧地方居民的健康？

黃馨慧指出，盧市長解決空汙優先「先公後私」，符合「刮別人鬍子前，先把自己鬍子刮乾淨」原則。以目前文山焚化廠目前的一組三爐，整體設備更新後，處理垃圾量可以提升到900公噸，排碳量也應該以「零排碳」為目標，保障地方鄉親呼吸一口好空氣。

環保局長吳志超強調，南屯文山焚化爐汰舊換新優化後，相較原來一組三爐，並沒有額外增加新機爐，而且為了符合新環保標準、一定會降低排碳量，未來也不排除朝向「零排碳」目標。

(中時 )