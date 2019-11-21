健保署今日於泰國曼谷參加2019 eASIA Awards總決賽，以「健保醫療資訊雲端e點通創新應用」專案，榮獲「數位轉型-公共部門類」銀獎殊榮，讓台灣數位醫療實力躍上國際舞台，獲得肯定。

健保署官員表示，「健保醫療資訊雲端e點通創新應用」專案，在2018年台灣「數位經濟暨產業發展協會」舉辦的「數位服務創新獎」開放政府類拿下特優獎，並獲該協會推薦參加「2019年亞太區電子化成就獎」（2019 eAsia Awards）競賽。

其是由亞太區貿易便捷化與電子商務理事會(Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business，AFACT)每兩年舉辦一次的重要賽事，目前AFACT有20個成員國，本次進入決賽共有11個團隊，分別來自臺灣、泰國、伊朗及孟加拉等4個國家。

健保署官員指出，健保署以「健保醫療資訊雲端e點通創新應用」專案參賽，是唯一以公共事務類談醫療管理的團隊，由李伯璋署長親自率領健保署企劃組及資訊組同仁參加，本次賽事中，健保署亦在會場發送健保醫療資訊雲端查詢系統的單張及泰文版健保手冊，頗受好評。

健保署官員強調，數位醫療是現今醫療發展的主流趨勢，而台灣又擁有世界各國矚目極具價值的巨量健康數據資料庫，國內資通訊產業技術已臻成熟，奠基在此優勢基礎上，健保署積極發展「數位醫療照護」，領銜建置健保醫療雲端查詢系統，跨政府機關及跨醫療院所橫向與垂直整合相關健康與醫療資料在同一平台上，配合嚴謹資安保護，提供醫事人員問診、治療與照護參考，為民眾醫療與用藥品質做好把關。

(中時 )