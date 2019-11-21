以秋收後的稻田為平台，用多彩毛巾、毛巾產業臉譜等創作出繽紛「大鵬（棚）」，讓人驚奇毛巾也能成為藝術。(許素惠攝)

行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉(右一)、立委蘇治芬(右五)、劉建國(右七)等人為巾彩耕地藝術節剪綵。(許素惠攝)

毛巾也能成為藝術！為協助毛巾產業發展，行政院雲嘉南服務中心在中華文化總會協助下，號召業者辦理雲林巾彩耕地藝術節，以秋收後的稻田為平台，用多彩毛巾、毛巾產業臉譜等創作出繽紛「大鵬（棚）」，建構以農村日常視野來深刻生活及藝術厚度、緯度，型塑獨特的產業美學，也是最佳的親子共遊場域。

第一屆雲林巾彩耕地藝術節11月23日至12月1日，在雲林縣虎尾鎮金鵬親子毛巾工廠旁的農田盛大登場，行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉、雲林毛巾產業科技發展協會理事長李應興、金鵬毛巾負責人巫金周、虎尾魅力商圈協會理事長程素鳳及立委蘇治芬、劉建國等剪彩，宣告一連9天的活動正式開幕。

秋收後的農田，剩餘的稻根又長出了再生稻，理出一個圓，3樓高的竹竿撐著五彩繽紛的百米毛巾，隨秋風搖曳，宛如曼妙的農村舞曲，上空精彩，稻田上也吸睛，毛巾編織裝置成地景，還有上百幅與毛巾相關的百工百業臉譜，和著光影，形成最浪漫綺麗畫面。

第一屆雲林巾彩耕地藝術節很「巾」彩，雲林虎尾在地產官民等力邀全國人民一定要來玩。(許素惠攝)

許根尉說，藝術策展人黃韋維及知名建築師甘銘源團隊共同策畫，集結8位創作家，跳脫傳統毛巾產業的刻板印象，透過不同領域的思維，把毛巾素材透過藝術家的巧思，耕地就是美術館，以大地為展場，農村為材料，構築美麗的藝術創作，用田野般的寬闊視野來透視土地的厚度，形塑獨特的產業美學。

第一屆雲林巾彩耕地藝術節很「巾」彩，雲林虎尾在地鄉親先high。(許素惠攝)

巫金周感謝多位立委協助，讓虎尾毛巾從大陸毛巾反傾銷中走出一條路，建立台灣品牌，助產業日益茁壯，毛巾藝術節可讓國人了解台灣毛巾是世界之最，建立愛用國貨的自信。

「農民擦汗的毛巾和農地也能擦出美麗火花！」蘇治芬、劉建國說，巾彩節保證讓民眾在土地上感受藝術，在編織下採買，在表演中歡唱，用不同的角度重新體驗毛巾帶來的感官享受，千萬別錯過。

許根尉說，品質是毛巾的靈魂，巾彩節有毛巾農產市集，也有太日樂集、紙風車劇團、嚴詠能打狗亂歌團、Lullaby樂團等團體表演，可吃到健康美食，可買到MIT高階特色毛巾，虎尾魅力商圈12月1日舉辦「為巾而跑」馬拉松。

(中時 )