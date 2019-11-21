章正輝21日前往登記參選山地原住民立委。（楊漢聲攝）

巫化·巴阿立佑司代表喜樂島聯盟參選平地原住民立委。（楊漢聲攝）

現任台東縣議員也是國民黨台東縣議會黨團書記長章正輝，21日在近百位支持者的簇擁下到台東縣政府登記參選山地原住民立委，章正輝跟支持者在縣府門口拉起布條，喊出「總統過關、立委過半」展現藍軍士氣。

出身排灣族頭目家族的章正輝是排灣族傑出子弟，台大政治系畢業後回台東工作從基層黨工開始，之後歷任台東縣金峰鄉鄉長2任及多屆縣議員，在鄉長任內表現優異，曾獲省政府頒發績優鄉鎮長殊榮，同時成功完成八八風災艱巨重建工作。

章正輝強調，這次要投入全國性選戰，雖然挑戰很大，但希望能為原住民及國家做更大的貢獻，尤其原住民權益及原鄉部落的發展若能在中央積極努力爭取，如此才能翻轉原住民的困境。

另外在平地原住民立委部分，代表喜樂島聯盟參選的現任台東市民代表巫化·巴阿立佑司，則是「單槍匹馬」獨自一人登記參選，雖人沒有大批支持者陪同，但巫化·巴阿立佑司表示，「她心裡很強大知道自己在做甚麼，她無所畏懼。」

(中時 )