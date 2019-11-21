還記得忠仁忠義嗎？40年前亞洲第一位三肢坐骨連體嬰分割手術成功的「忠仁、忠義」，哥哥張忠仁不幸於年初離世，弟弟張忠義歷經傷痛後，決定將拍賣忠仁生前油畫作品的所得，捐贈給新北市身障適性生命教育協會，幫助更多身障朋友，善心義舉令人感佩。

弟弟張忠義繼承哥哥張忠仁遺願，擔任生命教育講師，中華亞太關懷交流協會與新北市鷺江國際獅子會等，特別為兩兄弟舉辦「愛與關懷、生命奇幻之旅音樂會」，吸引不少人前往。

音樂會忠也拍賣忠仁生前油畫作品，所得捐給忠義，不過忠義隨即將所得轉贈給新北市身障適性生命教育協會，幫助更多身障朋友。

忠義表示，哥哥是他身體的另一半，也是生命的依靠，今年2月1日忠仁突然走了，前一天還說要到林口看他，因此他始終認為哥哥只是到外地旅遊，直到親自將骨灰灑落樹葬的那一刻，才接受哥哥走了的事實，也決定重新振作，努力過好每一天。

忠義也說，6年前終於獲得妻子蔣文燕父母首肯，願意將女兒嫁給他，現在夫妻倆也有了一對雙胞胎，家庭幸福，雖然肉體的痛苦指數更高，但為了哥哥和2個孩子，他答應妻子「照顧好自己就是最大的承諾」。

中華亞太關懷交流協會理事長李振麟表示，愛使我們的生命更加珍惜，音樂讓生命更加豐富，50歲以上的社會人士都知道「忠仁忠義」的故事，也希望忠義持續生命教育演講，讓愛永不止息。

(中時 )