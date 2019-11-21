弘道志工在阿公房內架設紫外線燈，全面消毒殺菌。（弘道老人福利基金會提供／王文吉台中傳真）

由於獨居劉阿公住處向弄狹窄，志工將床褥、枕頭等辦到巷口的乾燥車處理。（弘道老人福利基金會提供／王文吉台中傳真）

台中大雅高齡95歲的劉文福獨居出租平房中，社工日前探視時發現，阿公長年躺臥的床榻及被褥充滿濕氣。弘道老人福利基金會台中服務處調派乾燥車，協助長輩除舊布新外，並烘乾、殺菌長年受潮的寢飾，徹底杜絕塵蟎、疥蟲等病原，讓弱勢長輩睡得健康又安心。

由於阿公住處巷弄狹小，志工合力將寢具搬出，依序放置在乾燥車內，比日照高60倍的臭氧殺菌、比日照高4倍的乾燥力，讓塵蟎、疥蟲、黴菌等病原無所遁形，乾燥完成後更細心將寢具吸塵。阿公的房間同步架起紫外線燈消毒殺菌，讓阿公擺脫多年霉氣及感染隱憂。

弘道乾燥車服務優先提供弱勢長輩及受疥瘡所苦的病患申請。弘道老人福利基金會台中服務處組長李秋君表示，獨居長輩受限身體退化，無力整理居家環境，每日使用的床褥、枕頭久未清潔，造成過敏、皮膚感染甚至疥瘡。

李秋君說，弘道連續11年發起「寒冬助老、刻不容緩」計畫，在歲末年終之際提供陪伴辦年貨、送年菜、走春迎新等服務，長輩的生理及心理所因此帶來明顯改善，今年更結合乾燥車服務，重建長輩們對生活、復能的自信。

弘道志工出動乾燥車，協助獨居劉阿公（左三）烘乾、殺菌長年受潮的寢飾。（王文吉攝）

(中時 )